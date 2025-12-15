معرفی یکی دیگر از قربانیان تیراندازی در ساحل بوندای استرالیا
پیتر مارزو میگر، یکی از قربانیان تیراندازی روز شنبه در ساحل بوندای، به عنوان یک داوطلب و مدیر با سابقه پلیس نیوساوث ولز معرفی شد. این حادثه که در حین برگزاری جشن حنوکه رخ داد، تعدادی را به کام مرگ برد.
پیتر مارزو میگر، ۴۰ ساله، روز شنبه در تیراندازی در ساحل بوندای کشته شد. این خبر توسط باشگاه راگبی رندویک اعلام شده و آقای میگر به عنوان یک داوطلب و مدیر شایسته توصیف شده است. او چهار دهه در پلیس نیوساوثولز خدمت کرده و بعد از بازنشستگی به عکاسی مشغول شده بود.
نخست وزیر استرالیا، آنتونی آلبانز، بیان کرد که قصد دارد قانونی سختگیرانهتر برای مالکیت سلاح وضع کند. آقای آلبانز با تأکید بر تغییر شرایط افراد و نیاز به بازبینی مجوزها، به این موضوع اشاره کرد که این حادثه، اقدامی ضد یهود بوده است.
تیرانداز ۲۴ سالهای که در حال حاضر در بیمارستان بستری است و پدرش، مرد ۵۰ ساله، در صحنه کشته شدند. پلیس تأیید کرد که قربانیان این تیراندازی بین ۱۰ تا ۸۷ ساله بودهاند و ۴۲ نفر هنوز در بیمارستان تحت درمان هستند.
مقامات به شدت در تلاش برای افزایش امنیت جامعه یهودیان و بررسی دقیق این حادثه هستند. همچنین، جامعه مسلمانان استرالیا این حمله را محکوم کرده و بر لزوم همبستگی و همدلی تأکید کردند.