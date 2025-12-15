۱. نشست تهران و انزوای دیپلماتیک طالبان

نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه در تهران برگزار شد. مهم‌ترین نکات این نشست عبارتند از:

غیبت طالبان: وزارت خارجه طالبان رسماً اعلام کرد که در این نشست شرکت نمی‌کند؛ اقدامی که از سوی آصف درانی، نماینده پیشین پاکستان، نشانه «عدم بلوغ سیاسی» این گروه توصیف شد.

موضع ایران: عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، ثبات افغانستان را الزام راهبردی منطقه خواند و بر راه‌حل‌های منطقه‌ای تأکید کرد. ایران تلاش داشت در این نشست نقش میانجی میان کابل و اسلام‌آباد را ایفا کند، هرچند تنش‌ها همچنان بالاست.

۲. اوج‌گیری تنش‌ها با پاکستان و صدور فتوای «جهاد»

روابط کابل و اسلام‌آباد وارد مرحله‌ای بحرانی شده است:

اتهامات متقابل: عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، به طالبان هشدار داد که باید بین پاکستان و «تی‌تی‌پی» یکی را انتخاب کنند. نماینده پاکستان در سازمان ملل نیز افغانستان را «بزرگترین تهدید امنیت ملی» کشورش خواند و مدعی شد امسال ۱۲۰۰ پاکستانی در حملات تروریستی از خاک افغانستان کشته شده‌اند.

۳. تحولات سیاسی داخلی و امنیتی

شکاف در رهبری طالبان: اختلافات داخلی طالبان بار دیگر علنی شد. سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، در خوست از «حکومت با زور و ارعاب» انتقاد کرد و گفت چنین حکومتی دوام نمی‌آورد. در مقابل، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و چهره نزدیک به رهبر طالبان، هشدار داد که در نظام اسلامی «فقط یک امیر» وجود دارد و تعدد امیران باعث فساد است.

حملات نظامی مخالفان: جبهه مقاومت ملی مدعی شد در یک عملیات پیچیده در دره عبدالله‌خیل پنجشیر، ۱۷ عضو طالبان از جمله یک فرمانده ارشد را کشته است. جبهه آزادی نیز از حملاتی در بدخشان و قندوز خبر داد.

۴. وضعیت وخیم حقوق بشر و زنان

نشست مادرید: فعالان حقوق زن و مقامات بین‌المللی در اسپانیا خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، وضعیت را جنایت علیه بشریت خواند.

۵. بحران انسانی و مهاجرت

هشدار قحطی: سازمان ملل اعلام کرد که کمک‌های غذایی به افغانستان ۸۰ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۱ میلیون کودک نیاز به کمک فوری خواهند داشت.

جمع‌بندی: افغانستان در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ با ترکیبی از فشار بی‌سابقه منطقه‌ای، خطر درگیری مرزی با پاکستان، گسترش فقر مطلق و تشدید اختناق داخلی روبروست. در حالی که طالبان تلاش می‌کند با فتاوای مذهبی صفوف خود را فشرده کند، جامعه جهانی و مخالفان سیاسی به دنبال راهی برای عبور از این بن‌بست هستند.