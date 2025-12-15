برخورد نزدیک دو هواپیما در آسمان کارائیب

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پرواز شماره ۱۱۱۲ شرکت هوایی JetBlue که از کوراسائو به سمت فرودگاه بین‌المللی جان اف. کندی (JFK) نیویورک در حرکت بود، با یک هواپیمای سوخت‌رسان متعلق به نیروی هوایی ایالات متحده مواجه شد که تقریباً به یک فاجعه هوایی منجر شد.

خلبان JetBlue در تماس با برج مراقبت پرواز اعلام کرد که هواپیمای نظامی بدون فعال‌بودن ترانسپوندر (دستگاه شناسایی) به طور ناگهانی وارد مسیر پرواز آن‌ها شده است.

برای جلوگیری از برخورد، خلبان مجبور به توقف فوری عملیات صعود هواپیما شد. در مکالمات ضبط‌شده رادیویی، خلبان این حادثه را “غیرقابل قبول” توصیف و تأکید کرد که دو هواپیما “تقریباً با هم برخورد کرده‌اند”.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هواپیمای نظامی پس از این رویداد به سمت حریم هوایی ونزوئلا تغییر مسیر داده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که ایالات متحده عملیات هوایی خود را در کارائیب علیه قاچاقچیان مواد مخدر افزایش داده و درگیری‌های سیاسی با دولت ونزوئلا نیز تشدید شده است.

شرکت JetBlue از طریق سخنگوی خود، درک دامبرووسکی، اعلام کرد که این حادثه به مقامات فدرال گزارش شده و شرکت از هرگونه بررسی کامل حمایت خواهد کرد. وی همچنین افزود که خدمه پرواز برای مدیریت چنین شرایطی آموزش‌های لازم را دیده‌اند.

پنتاگون و نیروی هوایی آمریکا تاکنون پاسخی رسمی به این رویداد نداده‌اند. پیش از این، اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) هشدارهایی درباره افزایش فعالیت‌های نظامی در حریم هوایی ونزوئلا و مناطق اطراف آن منتشر کرده بود.