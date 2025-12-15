نشست تهران در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار شد و هدف آن بررسی نگرانی‌های امنیتی مشترک، از جمله تروریسم، و راهکارهای تعامل منطقه‌ای با افغانستان بود. طالبان دعوت شده بودند اما حضور نیافتند که این امر توسط مقامات ایرانی و طالبان تأیید شد. وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، تأکید کرد که امنیت و رونق افغانستان جدایی‌ناپذیر از منافع منطقه است و راه‌حل‌های وارداتی یا تصمیمات فرامنطقه‌ای شکست خورده‌اند.

او گفت: «تجربه نشان داده که نسخه‌های وارداتی و تصمیمات فرامنطقه‌ای نتوانسته‌اند ثبات را به کشورهای بحران‌زده بیاورند.» عراقچی همسایگان را «طبیعی‌ترین و قابل اعتمادترین» بازیگران دانست و موقعیت جغرافیایی-اقتصادی افغانستان را به عنوان تقاطع آسیای مرکزی، غربی و جنوبی برجسته کرد، و افزود که افغانستان می‌تواند به عنوان کریدور تجارت، انرژی و اتصال عمل کند.

او تأکید کرد: «ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام استراتژیک برای کل منطقه است.» عراقچی شکست رویکردهای امنیتی‌محور و خروج شتابزده نیروهای خارجی در ۲۰۲۱ را مورد انتقاد قرار داد و خواستار ادغام افغانستان در فرآیندهای منطقه‌ای برای ثبات بلندمدت شد. ایران آمادگی خود را برای گسترش همکاری در حمل‌ونقل، تجارت، انرژی و خدمات کنسولی اعلام کرد.

نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، محمد صادق، تهدید تروریسم از خاک افغانستان را چالش بزرگ منطقه خواند و گفت: «تهدید مداوم تروریسم ناشی از خاک افغانستان چالش بزرگی برای منطقه است.»

او تأکید کرد که افغانستان پایدار و عاری از تروریست‌ها برای اعتماد همسایگان و پتانسیل اقتصادی ضروری است و افزود: «بنابراین ضروری است که حاکمان فعلی اقدامات لازم را برای کاهش رنج مردم بردارند و نخستین گام در این راستا، پاکسازی بی‌قیدوشرط خاک‌شان از همه انواع تروریست‌ها خواهد بود.»

صادق در پستی در X نوشت که مردم افغانستان شایسته شرایط بهتر هستند و تنها افغانستان عاری از تروریسم می‌تواند اعتماد برای تعامل معنادار ایجاد کند و پتانسیل اتصال اقتصادی را باز کند. پاکستان نگرانی‌های امنیتی خود را برجسته کرد و تعهد به صلح، توسعه و ثبات را تکرار کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران، اسماعیل بقایی، به مرز مشترک نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتری با افغانستان و پاکستان اشاره کرد و گفت: «هر تنشی بین دو کشور ناگزیر بر ما نیز تأثیر می‌گذارد.» عدم حضور طالبان توسط سفیر سابق پاکستان در ایران، آصف درانی، به عنوان «نشانه‌ای از عدم بلوغ سیاسی طالبان» توصیف شد و رویکرد «سر در شن فرو کردن» آن‌ها را مورد انتقاد قرار داد.

نشست بر نیاز به همکاری منطقه‌ای برای تثبیت افغانستان تأکید کرد، اما بدون نتیجه خاص پایان یافت و بر محدودیت ابتکارات منطقه‌ای بدون حضور بازیگران کلیدی دلالت دارد. ایران به عنوان میانجی ظاهر شد و مذاکرات دوجانبه‌ای مانند بین صادق و عراقچی برای هماهنگی در مورد افغانستان، تجارت و انرژی انجام داد