زلزله ۴.۰ ریشتری افغانستان را لرزاند؛ چند هفته پس از زلزله مرگبار

زلزله در ساعت ۶:۱۰ صبح به وقت محلی (۱۵ دسامبر ۲۰۲۵) رخ داد. کانون آن در عرض جغرافیایی ۳۶.۷۱ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۷۱.۵۸ درجه شرقی، در عمق ۲۲ کیلومتری زمین بود.

این رویداد چند هفته پس از زلزله قدرتمند ۶.۳ ریشتری در ۴ نوامبر ۲۰۲۵ در شمال افغانستان رخ داد که حداقل ۲۷ کشته، صدها زخمی و آسیب به یکی از مساجد نمادین کشور به همراه داشت. آن زلزله در عمق کم رخ داد که تأثیر آن را افزایش داد.

سری اخیر زلزله‌ها شامل زلزله ۴.۳ ریشتری در ۱۰ دسامبر در عمق ۱۵۰ کیلومتری، و دو زلزله در ۹ دسامبر (۳.۸ ریشتر در عمق ۷۰ کیلومتری و ۴.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری) است. زلزله‌های کم‌عمق مانند ۴.۵ ریشتری خطرناک‌تر هستند زیرا امواج لرزه‌ای سریع‌تر به سطح می‌رسند و لرزش زمین قوی‌تری ایجاد می‌کنند.

افغانستان در منطقه لرزه‌خیز هندوکش قرار دارد که در محل برخورد صفحات تکتونیکی هند و اوراسیا است و خطوط گسل عمده‌ای مانند منطقه هرات از آن عبور می‌کند. این کشور به دلیل دهه‌ها درگیری و توسعه محدود، در برابر بلایای طبیعی مانند زلزله، رانش زمین و سیل آسیب‌پذیر است که تاب‌آوری جوامع را کاهش می‌دهد.