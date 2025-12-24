واکنشها به اخراج نصرت پارسا از کنسرت فرهاد دریا؛ «سکوت هنر در برابر طالبان، توجیه خشونت است»
اخراج نصرت پارسا، کنشگر و خبرنگار افغان، از کنسرت فرهاد دریا در اروپا به دلیل انتقاد از طالبان و دفاع از حقوق زنان، موجی از اعتراضات را در شبکههای اجتماعی برانگیخت. منتقدان میگویند این اقدام، نماد «نرمافزار استبداد» است که حتی در فضاهای آزاد هنری مجال بروز مییابد.
کوکچه — نصرت پارسا، خبرنگار و فعال حقوق زنان افغانستان، شب گذشته در جریان کنسرت فرهاد دریا در یکی از کشورهای اروپایی به دلیل بیان موضع صریح ضد طالبانی از سالن اخراج شد. به گزارش شاهدان حاضر در محل، پارسا پیش از آغاز برنامه در گفتوگویی کوتاه بر ضرورت مقاومت بدون سازش در برابر طالبان و حمایت از زنان افغان تأکید کرد.
مدیریت اجرایی کنسرت بلافاصله با عصبانیت واکنش نشان داد و دستور خروج او را از سالن صادر کرد. این اقدام با انتقادات گستردهای در فضای مجازی مواجه شد. کاربران تحت هشتگهایی چون #هنریاسکوت و #طالبانرامحکوم_کنید نوشتند: «اگر هنرمندان در برابر جنایت سکوت کنند، آیا هنرشان تفاوتی با تبلیغات نظامهای ستمگر دارد؟»
در متنی تحلیلی که به سرعت در پلتفرمهایی مانند توییتر و فیسبوک منتشر شد، آمده است: «استبداد همیشه با باتوم نمیآید؛ گاهی با آواز میآید تا وجدان جامعه را بخواباند.» نویسنده با اشاره به مفهوم «لالایی جنایت» هشدار داد که زیباییپردازی خشونت через هنر، خطرناکتر از اعمال قهر عریان است.
فرهاد دریا تاکنون واکنشی به این اتفاق نشان داده است. هواداران او استدلال میکنند که «فضای هنری باید فارغ از جنجالهای سیاسی باشد». اما تحلیلگران میگویند سکوت در برابر نقض حقوق بشر، خود نوعی همکاری با ستمگران است.
پروفسور احمد شیری، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه آمریکایی افغانستان، به کوکچه گفت: «این رویداد نشان میدهد که حتی در غرب، برخی ترجیح میدهند صدای انتقاد از طالبان خاموش بماند. این سکوت، تیشه به ریشهٔ ارزشهای دموکراسی میزند.»
در پایان گزارش تأکید شده است: پرسش اصلی این نیست که چرا یک نفر اخراج شد، بلکه این است که چرا دفاع از حقوق زنان افغانستان هنوز برای برخی «تابو» محسوب میشود.