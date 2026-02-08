افغانستان در منگنه؛ از تشدید تنش با پاکستان و بحران مهاجران تا تأکید طالبان بر «امر به معروف»
مجموعه اخبار اخیر، تصویری نگرانکننده از وضعیت داخلی افغانستان و روابط پر تنش آن با همسایگان را ترسیم میکند. در عرصه داخلی، طالبان بر تحکیم پایههای ایدئولوژیک حکومت خود تأکید دارد؛ والی کابل «امر به معروف» را اساس اداره کشور دانسته و والی هرات مفسدان را به مرگ تهدید کرده است، در حالی که همزمان وزیر عدلیه طالبان به غصب زمین متهم شده است. محدودیتهای اجتماعی همچنان ادامه دارد، از جمله منع زنان از ورزش در زابل و جنجال بر سر ویدیوی اعتراف اجباری یک دختر. در کنار رونمایی از موترهای جدید پلیس، یک حادثه مرگبار ترافیکی در بدخشان ۱۵ قربانی گرفت. بحران انسانی و اقتصادی همچنان عمیق است. سازمان ملل هشدار داده که ۴ میلیون افغان در سال آینده به سرپناه نیاز دارند. طالبان برای کنترل اقتصاد، استفاده از روپیه پاکستان را ممنوع کرده و برای جذب سرمایه، وعده اقامت بلندمدت به خارجیها میدهد. در عرصه منطقهای و بینالمللی، تنش با پاکستان به شدت افزایش یافته است؛ مقامات پاکستانی وضعیت افغانستان را تهدیدی جهانی و شبیه دوران پیش از ۱۱ سپتامبر میدانند و طالبان را به حمایت از تروریسم متهم میکنند. ملابرادر در پاسخ، افغانستان را «درخت زقوم» خوانده که قابل هضم نیست. درگیریهای مرزی با تاجیکستان نیز گزارش شده است. وضعیت مهاجران افغان نیز وخیمتر شده است؛ آلمان ویزای گروهی از پناهجویان را رد کرد، ترکیه و پاکستان به بازداشت و اخراج مهاجران ادامه میدهند و یک جوان افغان در ایران اعدام شد. سازمان ملل نسبت به خطرات بازگرداندن اجباری مهاجران هشدار داده است. در این میان، تنها خبر مثبت، آزادی ۱۴ زندانی افغان از جمهوری آذربایجان بود.
🔹 والی کابل: امینالله عبید، والی طالبان در کابل تأکید کرد که اساس و استحکام اداره حکومت سرپرست بر اصول امر به معروف و نهی از منکر بنا شده است.
🔹 واکنش به ویدیوی دختر: ذبیحالله مجاهد با قدیمی خواندن ویدیوی اعتراف دختر پسرانهپوش، مدعی شد او قبلاً به خانه بازگشته و فیلمبرداران این ویدیو توسط طالبان زندانی شدهاند.
🔹 اتهام وزیر عدلیه: منابع خبری فاش کردند عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، متهم به غصب یک مارکیت در خوست بوده و احکام دادگاه اختصاصی را نمیپذیرد.
🔹 رد ویزای آلمان: دولت آلمان درخواست ویزای ۷۹ پناهجوی افغان را که اخیراً در کابل توسط طالبان مورد بازجویی قرار گرفته و منتظر انتقال بودند، رد کرد.
🔹 هشدار اوچا: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که در سال ۲۰۲۶ بیش از ۴ میلیون افغان به دلیل بلایا و فقر به سرپناه اضطراری نیاز دارند.
🔹 رییسجمهور پاکستان: آصف علی زرداری هشدار داد وضعیت کنونی افغانستان شبیه یا بدتر از دوران پیش از ۱۱ سپتامبر شده و فعالیت گروههای تروریستی تهدیدی برای صلح جهانی است.
🔹 محدودیت زنان در زابل: هیئت معاونت سازمان ملل گزارش داد که مأموران طالبان در زابل، زنان را از پیادهروی و ورزش صبحگاهی در فضای باز منع کردهاند.
🔹 کنایه ملابرادر: عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی طالبان در هشداری تلویحی گفت افغانستان مانند «درخت زقوم» است که هیچ قدرتی توان هضم آن را ندارد و امپراتوریها را به چالش کشیده است.
🔹 وضعیت پناهجویان در پاکستان: نماینده سازمان ملل در پاکستان تأکید کرد که مهاجران افغان با چالشهای جدی حقوقی و امنیتی مواجه بوده و نیازمند حفاظت فوری بینالمللی هستند.
🔹 بازداشت فرمانده پیشین: منابع محلی در بادغیس از بازداشت دگروال عبدالسلام، یک فرمانده ارشد پیشین ارتش افغانستان به همراه فرزندش توسط نیروهای طالبان خبر دادند.
🔹 درگیریهای مرزی تاجیکستان: مقامهای تاجیکستان اعلام کردند که نیروهای مرزبانی این کشور در سال گذشته میلادی، ۱۷ بار با قاچاقچیان مواد مخدر در مرز افغانستان درگیری مسلحانه داشتهاند.
🔹 برخورد با روپیه پاکستان: مسئولان محلی طالبان در ننگرهار، شش باب دکان را به دلیل تخلف از دستور منع استفاده از ارزهای خارجی و معامله با روپیه پاکستان مسدود کردند.
🔹 دستگیری پناهجویان در ترکیه: پلیس ترکیه در عملیاتهای جداگانه در شهرهای ساکاریا و بینگول، بیش از ۳۰ پناهجوی افغان را که بهصورت غیرقانونی وارد شده بودند، بازداشت و تعدادی را اخراج کرد.
🔹 تهدید والی هرات: نوراحمد اسلامجار، والی طالبان در هرات، مفسدان اداری را به آدمربایان تشبیه کرد و هشدار داد اگر قانون اجازه میداد، حکم اعدام آنها را صادر میکرد.
🔹 هشدار درباره اخراج مهاجران: گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد که اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، آنها را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر در افغانستان قرار میدهد.
🔹 آزادی زندانیان از باکو: وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که جمهوری آذربایجان در اقدامی بشردوستانه، ۱۴ تبعه افغانستان را که در زندانهای این کشور محبوس بودند، آزاد کرده است.
🔹 اتهامزنی پاکستان: رئیس شورای علمای پاکستان پس از حمله انتحاری اسلامآباد، طالبان افغانستان را به دخالت مستقیم در اقدامات تروریستی در داخل خاک پاکستان متهم کرد.
🔹 اعدام در ایران: سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که جمهوری اسلامی یک جوان افغان به نام احمدفرهاد حیدری، اهل هرات را در زندان قزلحصار کرج اعدام کرده است.
🔹 حادثه مرگبار بدخشان: بر اثر سقوط یک خودروی مسافربری به دره در ولسوالی ارغنجخواه ولایت بدخشان، دستکم ۱۵ نفر شامل زنان و کودکان جان باختند. (
🔹 اقامت برای سرمایهگذاران: کمیسیون اقتصادی طالبان تصویب کرد که به سرمایهگذاران خارجی در ازای سرمایهگذاری در افغانستان، مجوز اقامت قانونی بلندمدت (یک تا ده ساله) اعطا شود.
🔹 موترهای جدید ترافیک: وزارت داخله طالبان از ناوگان جدید خودروهای مجهز و مدرن پلیس راهنمایی و رانندگی برای بهبود نظم ترافیکی در شهرها و جادههای کشور رونمایی کرد.
🔹 اعتراف اجباری دختر: انتشار ویدیوی اعتراف اجباری یک دختر نوجوان که برای تأمین معاش خانواده لباس پسرانه میپوشید و توسط طالبان بازداشت شده بود، واکنشهای گستردهای به دنبال داشت.