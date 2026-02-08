افغانستان در منگنه؛ از تشدید تنش با پاکستان و بحران مهاجران تا تأکید طالبان بر «امر به معروف»

🔹 والی کابل: امین‌الله عبید، والی طالبان در کابل تأکید کرد که اساس و استحکام اداره حکومت سرپرست بر اصول امر به معروف و نهی از منکر بنا شده است.

🔹 واکنش به ویدیوی دختر: ذبیح‌الله مجاهد با قدیمی خواندن ویدیوی اعتراف دختر پسرانه‌پوش، مدعی شد او قبلاً به خانه بازگشته و فیلمبرداران این ویدیو توسط طالبان زندانی شده‌اند.

🔹 اتهام وزیر عدلیه: منابع خبری فاش کردند عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، متهم به غصب یک مارکیت در خوست بوده و احکام دادگاه اختصاصی را نمی‌پذیرد.

🔹 رد ویزای آلمان: دولت آلمان درخواست ویزای ۷۹ پناهجوی افغان را که اخیراً در کابل توسط طالبان مورد بازجویی قرار گرفته و منتظر انتقال بودند، رد کرد.

🔹 هشدار اوچا: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که در سال ۲۰۲۶ بیش از ۴ میلیون افغان به دلیل بلایا و فقر به سرپناه اضطراری نیاز دارند.

🔹 رییس‌جمهور پاکستان: آصف علی زرداری هشدار داد وضعیت کنونی افغانستان شبیه یا بدتر از دوران پیش از ۱۱ سپتامبر شده و فعالیت گروه‌های تروریستی تهدیدی برای صلح جهانی است.

🔹 محدودیت زنان در زابل: هیئت معاونت سازمان ملل گزارش داد که مأموران طالبان در زابل، زنان را از پیاده‌روی و ورزش صبحگاهی در فضای باز منع کرده‌اند.

🔹 کنایه ملابرادر: عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی طالبان در هشداری تلویحی گفت افغانستان مانند «درخت زقوم» است که هیچ قدرتی توان هضم آن را ندارد و امپراتوری‌ها را به چالش کشیده است.

🔹 وضعیت پناهجویان در پاکستان: نماینده سازمان ملل در پاکستان تأکید کرد که مهاجران افغان با چالش‌های جدی حقوقی و امنیتی مواجه بوده و نیازمند حفاظت فوری بین‌المللی هستند.

🔹 بازداشت فرمانده پیشین: منابع محلی در بادغیس از بازداشت دگروال عبدالسلام، یک فرمانده ارشد پیشین ارتش افغانستان به همراه فرزندش توسط نیروهای طالبان خبر دادند.

🔹 درگیری‌های مرزی تاجیکستان: مقام‌های تاجیکستان اعلام کردند که نیروهای مرزبانی این کشور در سال گذشته میلادی، ۱۷ بار با قاچاقچیان مواد مخدر در مرز افغانستان درگیری مسلحانه داشته‌اند.

🔹 برخورد با روپیه پاکستان: مسئولان محلی طالبان در ننگرهار، شش باب دکان را به دلیل تخلف از دستور منع استفاده از ارزهای خارجی و معامله با روپیه پاکستان مسدود کردند.

🔹 دستگیری پناهجویان در ترکیه: پلیس ترکیه در عملیات‌های جداگانه در شهرهای ساکاریا و بینگول، بیش از ۳۰ پناهجوی افغان را که به‌صورت غیرقانونی وارد شده بودند، بازداشت و تعدادی را اخراج کرد.

🔹 تهدید والی هرات: نوراحمد اسلام‌جار، والی طالبان در هرات، مفسدان اداری را به آدم‌ربایان تشبیه کرد و هشدار داد اگر قانون اجازه می‌داد، حکم اعدام آن‌ها را صادر می‌کرد.

🔹 هشدار درباره اخراج مهاجران: گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد که اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، آن‌ها را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر در افغانستان قرار می‌دهد.

🔹 آزادی زندانیان از باکو: وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که جمهوری آذربایجان در اقدامی بشردوستانه، ۱۴ تبعه افغانستان را که در زندان‌های این کشور محبوس بودند، آزاد کرده است.

🔹 اتهام‌زنی پاکستان: رئیس شورای علمای پاکستان پس از حمله انتحاری اسلام‌آباد، طالبان افغانستان را به دخالت مستقیم در اقدامات تروریستی در داخل خاک پاکستان متهم کرد.

🔹 اعدام در ایران: سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که جمهوری اسلامی یک جوان افغان به نام احمدفرهاد حیدری، اهل هرات را در زندان قزل‌حصار کرج اعدام کرده است.

🔹 حادثه مرگبار بدخشان: بر اثر سقوط یک خودروی مسافربری به دره در ولسوالی ارغنج‌خواه ولایت بدخشان، دست‌کم ۱۵ نفر شامل زنان و کودکان جان باختند. (

🔹 اقامت برای سرمایه‌گذاران: کمیسیون اقتصادی طالبان تصویب کرد که به سرمایه‌گذاران خارجی در ازای سرمایه‌گذاری در افغانستان، مجوز اقامت قانونی بلندمدت (یک تا ده ساله) اعطا شود.

🔹 موترهای جدید ترافیک: وزارت داخله طالبان از ناوگان جدید خودروهای مجهز و مدرن پلیس راهنمایی و رانندگی برای بهبود نظم ترافیکی در شهرها و جاده‌های کشور رونمایی کرد.

🔹 اعتراف اجباری دختر: انتشار ویدیوی اعتراف اجباری یک دختر نوجوان که برای تأمین معاش خانواده لباس پسرانه می‌پوشید و توسط طالبان بازداشت شده بود، واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت.