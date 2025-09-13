اپل از آیفون ۱۷ ایر، ایرپادز پرو ۳ و ساعتهای هوشمند جدید رونمایی کرد
کمپنی اپل نسل جدید آیفون و چند محصول تازه را معرفی کرد. آیفون ۱۷ ایر بهعنوان باریکترین مدل تاریخ اپل با ضخامت ۵.۶ میلیمتر و قیمت ۹۹۹ دالر از ۲۸ سنبله عرضه خواهد شد. این مبایل با چپ «ای۱۹پرو» و تنها با سیمکارت الکترونیکی عرضه خواهد شد.
آیفون ۱۷ با صفحه ۶.۳ اینچی، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و چپ «ای۱۹» سهنانومتری عرضه میشود. این مدل از ۲۵۶ گیگابایت حافظه شروع میشود و دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ارتقا یافته دارد.
آیفون ۱۷ پرو با قیمت ۱۰۹۹ دالر معرفی شد. نسخه پرو مکس برای نخستینبار تا دو ترابایت حافظه ارائه میدهد. این مدل بدنه آلومینیومی یکپارچه، طراحی جدید، چپ «ای۱۹پرو»، سیستم خنککننده مایع و دوربین ۴۸ مگاپیکسلی در سه لنز دارد.
ایرپادز پرو ۳ با طراحی کوچکتر، حذف صدا قویتر، ترجمه زنده مبتنی بر هوش مصنوعی و حسگر ضربان قلب معرفی شد. عمر باتری هشت ساعت و قیمت ۲۴۹ دالر تعیین شده است.
اپل همچنین ساعتهای سری ۱۱ با قیمت ۳۹۹ دالر، «اسایی۳» با ۲۴۹ دالر و اولترا ۳ با ۷۹۹ دالر را معرفی کرد. ویژگیهای جدید شامل هشدار فشار خون در سری ۱۱ و ارتباط ماهوارهای در اولترا ۳ است.
ویژگیهای آیفون ایر
تیم کوک، مدیرعامل اپل، سهشنبه ۱۸ سنبله در مراسم سالانه معرفی محصولات این شرکت گفت: «بزرگترین جهش تاریخ آیفون را رقم میزنیم.»
اپل این مدل را «بادوامترین آیفون تاکنون» توصیف کرد. آیفون ایر به پروسیسور A19 Pro مجهز است که برای بهبود کارایی و مصرف انرژی بازطراحی شده تا با باتری باریک دستگاه سازگار باشد. این مدل از نظر قیمت بین دیگر محصولات اپل جای گرفته و همانطور که تحلیلگران پیشبینی کرده بودند، جایگاهی میانی دارد.
این گوشی با دو دوربین عرضه میشود و برای افزایش ظرفیت باتری، جایگاه فیزیکی سیمکارت از آن حذف شده است. همچنین چپ ارتباطی جدید N1 برای وایفای و مودم C1X برای اطلاعات سلولی دارد؛ بخشهایی که پیشتر از سوی برادکام و کوالکام تامین میشدند. سهام این دو شرکت پس از معرفی ۲.۳ و ۱.۱ درصد کاهش یافت.
یکی از مدیران اپل گفت: «این سطحی از توان محاسباتی است که پیشتر فقط در مکبوک پرو وجود داشت.»
سایر مدلها و محصولات
اپل همچنین آیفون ۱۷ و آیفون ۱۷ پرو را معرفی کرد. نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آیفون ۱۷ با همان قیمت ۷۹۹ دالر عرضه میشود اما دو برابر فضای ذخیرهسازی مدل قبلی دارد. آیفون ۱۷ پرو هم از ۱۰۹۹ دالر برای نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آغاز میشود. برخلاف سال گذشته، گزینه ارزانتر ۹۹۹ دالری برای مدل پرو حذف شده است.
اپل قیمت ساعتهای جدید و ایرپادز پرو ۳ را هم افزایش نداد. ایرپادز پرو ۳ دارای قابلیت ترجمه زنده زبانهاست و اگر هر دو طرف مکالمه از این ایرباد استفاده کنند، گفتگو تقریباً در زمان واقعی ترجمه میشود.
ویژگی تازه دیگر، سنجش فشار خون در اپلواچ است که هنوز در انتظار تأیید نهادهای نظارتی است. اپل میگوید این قابلیت همه موارد فشار خون بالا را شناسایی نمیکند اما انتظار دارد یک میلیون نفر از طریق آن آگاه شوند و این ویژگی را در ۱۵۰ کشور عرضه خواهد کرد.
واکنش بازار و رقبا
سهام اپل پس از اعلام قیمتها ۱.۶ درصد کاهش یافت. تام ماینلی، مدیر گروه تحقیقاتی IDC، گفت: «اپل مانند بیشتر فروشندگان تکنالوژی بهخوبی آگاه است که تعرفهها توان خرید مصرفکنندگان را در نیمه دوم سال تحت تاثیر قرار میدهد، بنابراین با ثابت نگهداشتن قیمتها تلاش دارد امکان ارتقا برای مشتریان فراهم شود.»
جایگاه اپل در رقابت هوش مصنوعی
این رویداد کمتر به رقابت هوش مصنوعی با رقبایی چون گوگل پرداخت. اپل بر همکاری با شرکت اوپن ایآی (OpenAI) برای ارائه قابلیتهای هوش مصنوعی در دستگاههایش تکیه کرده است.
به گفته برخی از تحلیلگران، اپل با وجود پرهیز از «قلب رقابت تسلیحاتی هوش مصنوعی»، همچنان خود را بهعنوان نوآور قدیمی در سختافزار هوش مصنوعی معرفی میکند.
اپل میگوید صفحهنمایش آیفون ۱۷ روشنتر و مقاومتر در برابر خراش خواهد بود و دوربین جلو آن با طراحی جدید سنسور، سلفیهای افقی بهتری ثبت میکند.