موزه لوور بار دیگر با خطر تعطیلی مواجه شد

اتحادیه‌های کارگری موزه لوور شامل CGT، Sud و CFDT با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که پرسنل موزه تحت شرایط فعلی دچار فرسودگی شدید شده‌اند. این اعتصاب می‌تواند در یکی از شلوغ‌ترین فصل‌های گردشگری سال منجر به تعطیلی جزئی یا کامل موزه شود.

موزه لوور که حدود ۲۱۰۰ کارمند دارد، اخیراً با مشکلات متعددی روبرو شده است: در ماه نوامبر، نشت آب در بخش مصر موزه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ کتاب، مجله و سند آسیب رساند. کمی پس از آن، یک گالری شامل ۹ اتاق که میزبان سفال‌های یونان باستان بود، به دلایل نگرانی‌های ایمنی سقف تعطیل شد.

اتحادیه‌ها استدلال می‌کنند که سرقت جواهرات موزه، کمبودهای طولانی‌مدت پرسنل، ضعف‌های امنیتی و کمبود سرمایه‌گذاری عمومی را آشکار کرده است. علاوه بر این، افزایش ۴۵ درصدی قیمت بلیت برای بازدیدکنندگان خارج از منطقه اقتصادی اروپا از ژانویه (بازدیدکنندگان از کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و چین باید ۳۲ یورو بپردازند) با انتقاد شدید اتحادیه‌ها مواجه شده است.

مقامات موزه و دولت نیز به مشکلات اذعان کرده‌اند: دیوان محاسبات فرانسه در گزارشی پیشرفت بهبودهای امنیتی را “بسیار کند” توصیف کرد و وزارت فرهنگ فرانسه اعلام کرد که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد خطرات دزدی برای مدت طولانی دست کم گرفته شده و سرمایه‌گذاری کافی در امنیت انجام نشده است.

قرار است Philippe Jost (مدیر پروژه بازسازی کلیسای نوتردام) از ماه آینده کار بر روی سازماندهی مجدد جامع موزه لوور را آغاز کند.