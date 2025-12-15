جهان
شمار کشته‌شدگان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۷۰ هزار و ۶۶۳ نفر رسید

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان حملات نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ۲۴ ساعت گذشته ۹ نفر افزایش یافته و به ۷۰ هزار و ۶۶۳ نفر رسیده است.

بر اساس بیانیه کتبی وزارت بهداشت غزه، در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه، اجساد ۹ فلسطینی دیگر که ۴ تن از آنان از زیر آوار خارج شده بودند، شناسایی و ۴۵ مجروح به بیمارستان‌ها منتقل شدند.
این وزارتخانه تأکید کرد که از زمان آغاز آتش‌بس، ۳۹۱ نفر در حملات کشته شده‌اند، ۱۰۶۳ نفر زخمی شده‌اند و اجساد ۶۳۲ نفر از زیر آوار خارج شده است.
آمار کلی تلفات از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۰٬۶۶۳ کشته و ۱۷۱٬۱۳۹ زخمی رسیده است.
با وجود توافق آتش‌بس و تبادل اسرا که در ۹ اکتبر با میانجیگری مصر بین حماس و رژیم صهیونیستی به تصویب رسید و از ۱۰ اکتبر اجرایی شد، نیروهای نظامی صهیونیست به بهانه‌های مختلف به حملات متناوب خود علیه فلسطینیان ادامه می‌دهند.

 

