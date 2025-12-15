\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u06a9\u062a\u0628\u06cc \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u063a\u0632\u0647\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u0648\u0627\u0631 \u063a\u0632\u0647\u060c \u0627\u062c\u0633\u0627\u062f \u06f9 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u06a9\u0647 \u06f4 \u062a\u0646 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0632\u06cc\u0631 \u0622\u0648\u0627\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f\u060c \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u06f4\u06f5 \u0645\u062c\u0631\u0648\u062d \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0642\u0644 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0628\u0633\u060c \u06f3\u06f9\u06f1 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u06f1\u06f0\u06f6\u06f3 \u0646\u0641\u0631 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u0648 \u0627\u062c\u0633\u0627\u062f \u06f6\u06f3\u06f2 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0632\u06cc\u0631 \u0622\u0648\u0627\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0622\u0645\u0627\u0631 \u06a9\u0644\u06cc \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u0627\u0632 \u0627\u06a9\u062a\u0628\u0631 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f3 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0628\u0647 \u06f7\u06f0\u066c\u06f6\u06f6\u06f3 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u06f1\u06f7\u06f1\u066c\u06f1\u06f3\u06f9 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062a\u0648\u0627\u0641\u0642 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0628\u0633 \u0648 \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u0627\u0633\u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u06f9 \u0627\u06a9\u062a\u0628\u0631 \u0628\u0627 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u062c\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0645\u0635\u0631 \u0628\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0627\u0633 \u0648 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0628 \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u06f1\u06f0 \u0627\u06a9\u062a\u0628\u0631 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f\u060c \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0628\u0647 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0645\u062a\u0646\u0627\u0648\u0628 \u062e\u0648\u062f \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f.\n\n \n\n\n\n\n