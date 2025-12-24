پس از سقوط جت خصوصی حامل هیئت عالی‌رتبه نظامی لیبی در منطقه روستایی «کسیک‌کوک» در حومه آنکارا، نیروهای امدادی ترکیه به‌طور کامل به لاشه هواپیما دست یافته‌اند. به گزارش خبرگزاری آنادولو، این هواپیما حامل «ژنرال محمد علی احمد الحداد»، رئیس ستاد کل ارتش لیبی، چهار مقام همراه و سه خدمه پرواز بود که روز سه‌شنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ در راه بازگشت به لیبی پس از انجام دیدارهای رسمی در ترکیه سانحه‌دیدند.

بر اساس اعلام مقامات ترکیه، هواپیما ساعت ۲۰:۱۰ به وقت محلی از فرودگاه اسن‌بوغا آنکارا به مقصد طرابلس پرواز کرد، اما به‌دلیل نقص فنی در سیستم برق، در ساعت ۲۰:۳۲ وضعیت اضطراری اعلام و درخواست فرود اضطراری داد. تلاش برای هدایت هواپیما به فرودگاه مبدأ ناموفق بود و در نهایت در ساعت ۲۰:۳۶ ارتباط رادیویی قطع و هواپیما از صفحه رادار ناپدید شد.

عملیات جست‌وجو با حضور گسترده نیروهای ژاندارمری، آت‌شنشانی و اورژانس در منطقه کوهستانی و صعب‌العبور «کسیک‌کوک» در شهرستان حیمانه آغاز شد و پس از چند ساعت، لاشه هواپیما شناسایی گردید. به دلیل شرایط نامساعد جوی و وضعیت زمین، تیم‌های امدادی با پای پیاده به منطقه اعزام شدند.

در پی این حادثه، دادستانی کل آنکارا یک تیم پنج‌نفره به سرپرستی معاون دادستان را مأمور تحقیق کرد. «یلماز تونچ»، وزیر دادگستری ترکیه، تأکید کرد که تحقیقات با «دقت و جامعیت» در جریان است. همچنین پروازهای فرودگاه اسن‌بوغا به‌طور موقت متوقف شد، اما پس از چند ساعت از سر گرفته شد.

لیبا نیز در واکنش به این حادثه، سه‌روز عزای ملی اعلام کرد. طی بیانیهٔ دولت وحدت ملی لیبی، کلیه پرچم‌ها نیمه‌افول خواهد شد و مراسم رسمی به حالت تعلیق درمی‌آید. «عبدالحمید دیبیه»، نخست‌وزیر لیبی، در پیامی ضمن تسلیت، خواستار همکاری فنی با ترکیه برای بررسی دقیق علت سقوط هواپیمایی شد.

مقامات ترکیه از رسانه‌ها و عموم مردم خواستند صرفاً به اخبار رسمی استناد کنند و از انتشار شایعات خودداری ورزند.